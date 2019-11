Donald Trump editó una foto de Rocky Balboa con su cara y se llenó de memes

Este miércoles, Donald Trump publicó una fotografía editada de él mismo en la que aparece su rostro con el cuerpo de Rocky Balboa, la cual generó diversas reacciones en redes sociales.

La publicación, que no estuvo acompañada por ningún pie de foto, acumula más de 580 mil "likes" y 171 mil "retweets" en Twitter.

Según el portal Mashable, es probable que el Presidente de Estados Unidos haya utlizado un póster bautizado como "Rocky Trump (parody)", que se vende en Internet por 18,95 dólares.

Otra hipótesis señala que Trump es fanático de la saga de Sylvester Stallone, por lo que le quiso hacer un homenaje a la cuarta parte, la cual se estrenó el 27 de noviembre de 1985.

Obviamente, la publicación se llenó de memes, gif y burlas, donde los usuarios de la red social se ríen del mandatario.

Nice photoshop, Your Heinous...almost convinced (literally no one) that it was you. pic.twitter.com/jdlz9OBrUK