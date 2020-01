Don Omar 'anunció' su regreso: 'Pienso cambiar la industria comenzando con quienes la controlan'

Tal como se había adelantado por algunos medios hace semanas, el cantante de reggaetón, Don Omar, anunció su regreso a la escena musical.



A través de Instagram, el King of Kings expresó una profunda reflexión, que fue comentada por varios artistas del género, como por ejemplo Zion.



"En esta década no tengo interés de impresionar colegas, competir con ellos y mucho menos juzgar como cada cual hace su carrera. Eso ya lo hice y no encontré satisfacción alguna, esta vez pienso cambiar la industria comenzando con quienes la controlan", sostuvo.



El mensaje fue acompañado de menciones a su compañía, Sugar Cream Music, la cual presentó en 2019.