Documental 'Cuando respiro en tu boca' muestra los primeros pasos de Lucybell

El pasado 4 de julio se estrenó en salas el documental "Cuando respiro en tu boca" que cuenta la génesis de una de las bandas claves del rock nacional de los 90: Lucybell. Su director, Carlos Moena, y el ex baterista de la banda, Francisco González, estuvieron en Ciudadano ADN comentando el registro.

Las cintas que lo conforman datan de 1994, retratando los días previos al lanzamiento de "Peces", el disco que lanzó a la fama a la banda, y quedaron guardadas en una caja durante 23 años, hasta que aparecieron en medio de un cambio de casa de Moena. Ahí, el material fue tomando forma de una pieza documental, que ganó el festival In Edit en 2018.

"Hay súper poco material audiovisual de inicios de los 90", comentó el realizador, dando cuenta del valor que tiene el documental como registro de época. "No hay registros de Tiro de Gracia, de Javiera y los Imposibles o de Pánico", agregó, precisando que "la banda no era nueva, yo venía con ellos hace un año y medio grabando todo lo que hacían".

Para González, el director era "un amigo más, que se daba que estaba con una cámara. Se ponía debajo de la batería, de los pies de Marcelo (Muñoz, bajista). Si hubiéramos contratado una cámara no se hubiera dado, él tenía la confianza con nosotros".

Sobre la creación de "Peces", González recuerda que "dimos la vida por ese disco. Veníamos de tres años de hacer tocatas en universidades. En el Teatro de la Chile nos tiraban monedas de a peso. Era una realidad bien cruda. El disco era el próximo paso y teníamos que hacerlo lo mejor posible".

"No teníamos un discurso, había una inocencia cándida", destacó. Moena complementó: "Había inocencia pero también ambición, los chicos querían lograrlo". En esa época, recuerda, "había un hoyito que llenar, entonces Lucybell, Tiro de Gracia, Javiera y los Imposibles, Christianes, Pánico y muchas otras bandas iban a llenar el paisaje musical pero nadie lo sabía. El único que tenía la certeza de algo era Mario".

Justamente, una figura clave del documental es el argentino Mario Breuer, productor de "Peces". "Se dio que trabajamos con él, que existía MTV donde los videos se veían de México a Punta Arenas, que nos fichó EMI", recordó González sobre el salto a la fama de la banda. A partir de "Peces", "todo fue crecimiento. Nos pasó de todo. Sexo, drogas y rock and roll. Todo eso que dicen del rock es de verdad. Donde quiera que llegáramos la gente se tiraba encima".

Lucybell sigue vigente, aunque con el vocalista Claudio Valenzuela como único de la formación original. Moena les dio a esos miembros iniciales la oportunidad de ver la película antes de su estreno. "Como hay dos Lucybell fuera del país (Valenzuela y Gabriel Vigliensoni), les contamos por Skype, les mandamos la peli. A Francisco yo lo invité a una función privada, se emocionó mucho, me abrazó. Marcelo se quedó mudo, me dio la mano y me agradeció muchísimo", confidenció.

También hubo una función para los integrantes actuales (Cote Foncea y Eduardo Caces). "Fue la mejor, muy divertida, tomamos muchas cervezas, y se reían de los otros", contó Moena. "También se la mandamos a Mario, que es quien casi se roba la película".

Hoy, todos los miembros originales de Lucybell continúan ligados a la música. "El sueño se cumplió con creces", dijo González.