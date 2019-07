Doctor Pedro Vidal reveló que tiene un romance con una joven modelo

El doctor Pedro Vidal, que se hizo conocido por salir hace algunos años en el programa de televisión "Cirugía de Cuerpo y Alma", reveló a La Cuarta que mantiene un romance con una joven modelo.

Al respecto, relató que "fue una casualidad, un amigo nos juntó para una reunión de difusión de la clínica. Llegó a mi oficina y me encantó después de hablar cinco minutos con ella".

Y si bien comentó que al principio no todo funcionó como él quería, después las cosas cambiarían. "No me contestó ese día. Dos días después nos juntamos a tomar unas copas de vino", recordó.

Por su parte, Javiera Carrasco, que es periodista, también lanzó algunas palabras sobre cómo se fue dando su romance con el médico.

"Yo llegué a la vida de Pedro para desordenarlo un poco, para que disfrute, que no toda su vida sea tan intelectual. Que descanse y lo pase bien. Se lo merece", indicó.