Discusión entre Felipe Izquierdo y Mirna Schindler generó gran debate en redes sociales

Una polémica declaración del animador Felipe Izquierdo provocó que la periodista Mirna Schindler lo cuestionara. Momento que ocasionó un amplio debate en redes sociales.

Esto, debido a que el exconductor de CQC afirmó que en Chile no existía Estado de Derecho, cuando revisaban en Bievenidos de Canal 13 los episodios que han marcado el estallido social.

Frase que descolocó al rostro de ADN, quien sostuvo "ah, no hay Estado de derecho dices tú. ¿Entonces qué hay?".

"Hay un desastre absoluto", aseguró Izquierdo. A lo que Mirna replicó: "¿de qué tipo?". "En la violencia. Por ejemplo tú ves que han habido quemas, saqueos y eso no es Estado de Derecho en ninguna parte del mundo", reafirmó el también actor.

"Pero sin Estado de Derecho se supone que no hay parlamento, no hay Poder Ejecutivo funcionando, no hay Poder Judicial, la policía no funciona…", argumentó la conductora de ADN Hoy.

"Eso es lo básico. El Estado de Derecho es que la convivencia entre los seres humanos tiene una norma y esa norma se respeta. Alguien tiene arbitrar sobre la norma", interrumpió el comunicador.

Ante lo que la destacada periodista expresó: "igual es delicado lo que tú dices, porque los narcos en las poblaciones deben estar felices de que no haya Estado de Derecho". "Pero si ellos lo saben", cerró Izquierdo.

El momento generó un amplio debate en las redes sociales, donde las opiniones fueron divididas.

Revisa aquí la discusión y algunos comentarios:

¿Como pueden darle pantalla en televisión a personas tan ignorantes como Felipe Izquierdo? Confundir "Vulneracion de derechos", con "Estado de derechos", es ignorancia en su estado mas puro

Felipe, si no tienes acceso a la C.P.R. Guglea el significado de "Estado de Derechos" https://t.co/ForhNMv7Iu — Eliana (@corpoeli) December 26, 2019

Felipe izquierdo tiene el ego más grande que Piñera, es cosa de escucharlo en la radio, es más por eso lo dejé de escuchar — Gio.ViRoj (@ElJefe38922370) December 26, 2019

Felipe Izquierdo le dejó clarito el significado de Estado de Derecho a Mirna Schindler. Lean, no es contagioso. — RODRIGO PEÑA SILVA (@nimar0710) December 26, 2019

Mirna Schindler dejó como entupido a Felipe Izquierdo, la amo #bienvenidos13 — Julio (@theonlyjukio) December 26, 2019

@Bienvenidos13 totalmente de acuerdo Felipe Izquierdo. No puedo creer Mirna no sea capaz de ver ,lo que ve todo el pais — Soledad Peralta (@MSoledadperalta) December 26, 2019

Una cosa es el estado de derecho y otra, que sientas vulnerado algunos de tus derechos #mirna #bienvenidos — Alejandro Vera (@janoforest) December 26, 2019

Mirna schindler vs Felipe izquierdo pónganse serios po....una destacada periodista participa foros debates tv hablando de política problemas sociales etc el otro invitado recurrente a pasapalabra y hace vídeos con marinovic...ah y la Elvira!!!🙄🙄🙄🤣🤣🤣🤣 — patricio jara (@ptriko73) December 26, 2019

mucha gente diciendo que Felipe Izquierdo le dijo "lo que muchos pensamos" a Mirna Schindler



si, hay muchos que piensan como Felipe Izquierdo



que se mejoren — AlienRick👽 (@Rick_Urr) December 26, 2019

Felipe Izquierdo tiene razón, en Chile no se respeta la ley, continuamente se transgreden las normas con marchas ilegales, quema de locales, robos y ahora quemando intencionalmente. Al fin alguien le tapó la boca a Mirna Schindler que cree saberlas todas. https://t.co/fu4ZCPtBCV — Marco Antonio (@supremo_il) December 26, 2019