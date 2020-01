Dino Gordillo y accidente cardíaco: 'Gritaba de dolor y nadie en casa me escuchaba'

A principios de este año el humorista Dino Guzmán Gayoso, ​más conocido como "Dino Gordillo", sufrió una disección aórtica, lo que llevó al artista a ser internado de urgencia en la Clínica Alemana. Luego de pasar 10 días en el recinto asistencial, fue dado de alta.

En conversación con La Cuarta, Dino Gordillo señaló haber sentido un fuerte dolor en la espalda que lo hizo caer. "Estaba en mi parcela junto a mi familia. Ese día me levanté temprano para desayunar con mi esposa, tomamos desayuno y ella se fue a dormir nuevamente. Yo me quedé revisando unas cosas cuando de repente siento un fuertísimo dolor en la espalda, como si me hubiese pateado un caballo, el dolor me atravesó hacia el pecho y caí al suelo", detalló el comediante.

"Gritaba de dolor y nadie en casa me escuchaba, me arrastré como pude, golpeaba el suelo con mis manos y por fin mi esposa se levantó y despertó a mis hijos, quienes entre todos me intentaron levantar para llevarme a la cama, era imposible por lo que me subieron a la camioneta para llevarme a la clínica", continúo el humorista.

Además aprovecho de criticar la situación nacional en el ámbito de la salud. "Mi esposa hace unos años, cuando la situación del país estaba mejor, contrató unos seguros médicos, los cuales en esta ocasión me sirvieron. Pero imagínate a las personas que se atienden en salud pública, muchos mueren esperando una atención u operación", sentenció Gordillo.

El artista volverá a los escenarios el 26 de enero en la celebración de "Coihueco y sus raíces criollas".