Difunden registro de supuesta detención del 'estúpido y sensual Spiderman'

El artista callejero reconocido por dar vida al "Estúpido y Sensual Spiderman" en Santiago, fue captado por las cámaras de seguridad aparentemente en la persecución de un delincuente.

El bailarín (proveniente de Ecuador), identificado como Renato Avilés, habría perseguido y capturado a un hombre acusado de robar un teléfono, en pleno centro de la capital.

"Escuché que una chica al lado mío gritaba 'ayúdenme, ayúdenme, me robó, me robó' y me dio impotencia ver que nadie detenía al delincuente", comentó Avilés a T13.cl.

Luego de perseguir al delincuente por la Alameda y alcanzarlo, el artista callejero acompañó a la víctima del asalto hasta la llegada de funcionarios policiales.