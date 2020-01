Dieta con chocolates y ejercicios: así es la nueva rutina de Fran García-Huidobro

Cerca de las 14:00 horas de este lunes arribó a Canal 13 la animadora Francisca García-Huidobro, quien retomó sus labores en el programa Sigamos de Largo tras haber estado internada 23 días por una insuficiencia renal severa.

Según consignó LUN, la figura condujo su automóvil hasta la estación –tiene permiso médico para hacerlo– y realizó su rutina previa a la grabación del late. Sobre cómo ha vivido los últimos días, García-Huidobro comentó que "he salido muy poco, sólo a hacerme controles y cosas médicas".

La animadora contó que aún sigue con una anemia "que no hemos terminado de evaluar" y que tiene un cálculo en el riñón que está estancado, por lo que debe operarse.

Sobre su alimentación, detalló que "estoy con un régimen que engorda, porque salí con 47 kilos de la clínica, que me tiene bien descompuesta porque yo no estoy acostumbrada a comer tanto, pero le estoy poniendo harto pino. Tengo que comer mucha carne, ensaladas verdes y harto chocolate".

También habló del trabajo físico que ha debido realizar: "En la clínica me hacían hacer ejercicios porque uno queda con las patas de lana, entonces me mareaba cuando llegué a mi casa, los escalones eran súper difíciles para mí, tenía que afirmarme para subirlos. He hecho ejercicios para fortalecer las piernas como subir y bajar las escaleras de mi casa y ya estoy caminando derechita".

Sobre sus conclusiones en torno a la experiencia que vivió, la animadora expresó que "creo que los cambios son internos. Uno sigue siendo quien uno es, ahora no me puse dulce ni amorosa porque estuve a punto de morir. Por suerte mi sentido del humor no me lo operaron".