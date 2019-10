Diana Bolocco pidió perdón a José Luis Repenning y su pareja luego de coqueta confesión

La animadora Diana Bolocco se tuvo que disculpar con el periodista José Luis Reppening luego de que lanzara una coqueta frase que dijo en Mucho Gusto de Mega.

"Lo encuentro terriblemente galán. Fuera soltera y José Luis Repenning también, saldría con él", confesó la esposa de Cristián Sánchez.

La conductora terminó haciendo un mea culpa por sus palabras: "te quiero pedir perdón a ti y a tu mujer, porque yo digo cosas que siento… No me estoy retractando de mis palabras y no lo haría jamás", expresó en el matinal.

"Con ustedes uno no puede decir nada. Yo quiero hacer mi reclamo, porque eso yo lo dije en otro contexto (…) Yo mantengo mis dichos. Pero tal vez a su mujer le complica, y besos para ti. Esto es hipotético. Si estuviésemos los dos solteros", agregó.

José Miguel Viñuela supuso que estaba pidiendo perdón, porque la habían "retado". Diana aclaró que no. "Mi marido es evolucionado", aseguró.

Por su parte, cuando le preguntaron al periodista sobre los dichos de la conductora, él dijo sentirse halagado. "Cualquiera estaría muy contento de que la Diana pensara eso", concluyó.