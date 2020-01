'Di la verdad, Rosa': Hija de Pamela Díaz la troleó por confesión sobre los hombres

Hace unos días, Pamela Díaz la atención por asegurar que "nunca más voy a estar con un hombre" tras su separación hace algunos meses.

En esa instancia, la comunicadora señaló en La Noche es Nuestra que "yo no me voy a casar y nunca más voy a estar con un hombre (…) No estoy mintiendo, yo quedé dañada, no voy a estar nunca más con hombre".

Posteriormente, la "Fiera" compartió este extracto de la entrevista en Instagram bajo el texto "¿Me creen?", lo cual generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Sin embargo, hubo uno que llamó la atención y fue el comentario que dejó Trinidad, su hija mayor. "Di la verdad, Rosa", le escribió la joven, dando a entender que las declaraciones de su madre son de "mentira".

El comentario de la joven sumó más de 800 "likes" en la publicación.