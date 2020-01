Después de Lollapalooza y de Los Bunkers: Cigarbox Man se presenta con López en el Club Chocolate

Por Benjamín Vergara

Felipe Ubeda es el fundador de Cigarbox Man y desde los 22 años construye "Cigarbox Guitar" utilizando solo cajas de habanos y otros materiales reutilizados, proceso que, según él en conversación con ADN.cl, no demora más de una semana.

En 2018 lanzó su primer single, "Cool Times", bajo el alero del sello discográfico Universal Music Chile, y actualmente se consolida como una banda sumando a nuevos integrantes, entre los que se encuentra Gonzalo López, bajista de Los Bunkers.

Al año siguiente, y ya con un poco más de rodaje, sumaron su primer EP, "Solomon", y se presentaron en la versión de ese año del Lollapalooza Chile. "Fue un 2019 muy potente, muy recargado, tomando en cuenta que desde que empezamos hace casi dos años, han pasado muchas cosas, tuvimos muchas tocatas en Santiago, lanzamos nuestro primer EP, que ya está en todas las plataformas digitales, además de participar en el Lollapalooza, y ahora vamos empezar este 2020 con todo en Club Chocolate", contó Úbeda

Cigarbox Man además adelantó en exclusiva que este año lanzará su segundo EP en abril, y que a diferencia del anterior, será completamente en español, lo que fue todo un reto. "Fue todo un desafío pasar del inglés al español. Yo que soy el letrista de la banda, partí como músico en Australia, entonces todo el tema del idioma se me hizo un poco complicado ya que no tenía mucha cultura musical en español. Ahí los chicos de la banda fueron muy importantes, ya que me fueron nutriendo de muy buenos referentes de la música en español, así que estoy muy contento por lo que se viene”, reflexionó el músico fundador.

El show en Club Chocolate comienza a las 21:30 horas, y el valor de las entradas es de 7 mil pesos, que se pueden conseguir a través de clubchocolate.cl

Y si quieres cotizar una "Cigarbox Guitar" te puedes contactar a través de las redes sociales de la banda, Cigarbox Man en Facebook y en @cigarbox.man en Instagram.