Descubren hilarante cameo en 'Mentiroso, Mentiroso' luego de 22 años de su estreno

Un usuario en Twitter se percató de uno de los cameos que han pasado más desapercibidos en la historia del séptimo arte que ocurre en la película "Mentiroso, Mentiroso", la cinta protagonizada por Jim Carrey y que trata de un importante abogado que se ve imposibilitado a mentir por deseo de su hijo el día de su cumpleaños.

El cameo ocurre en una de las últimas escenas de la película, luego de que Jim impidiera que saliera el vuelo de su exesposa e hijo y terminara en una camilla siendo atendido por paramédicos; en ese instante, se puede ver claramente a Jim disfrazado de bombero como si nada hubiera pasado, es más, aún posee las heridas en su rostro.

Revisa a continuación la revelación del twittero:

I’m watching Liar Liar, and just caught one of the greatest cameos of all time! 😂😂 pic.twitter.com/AgxfwxupzG