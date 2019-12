Denise Rosenthal lanza nuevo tema y se prepara para Viña 2020: 'A la gala no voy, no me representa'

Sobre su nueva canción "Ni un fruto", que incluye un potente mensaje feminista, de su show del próximo 12 de diciembre en el Movistar Arena y de su inminente debut en el Festival de Viña conversó con Ciudadano ADN la cantante Denise Rosenthal.

"Ni un fruto", expresó, es una canción importante en la evolución de su carrera. "Antes que saliera tuve harto miedo porque expone una parte mía. Es un desahogo de lo que es ser mujer y ser cantante", dijo sobre el tema, que incluye un rescate de refranes de "nuestra cultura latinoamericana que ha estado dejada de lado", como "del hombre que es bruto, no sale ni un fruto", el que reinventó reemplazando "hombre" por "macho", "un hombre que se construye bajo las normas y la lógica del machismo".

Es precisamente el tema de género uno de los que más mueve a Denise. Para ella, "desde mi trabajo siempre intento visibilizar lo importante de mantenernos unidas y generar más referentes femeninos, que le hacen falta a nuestra cultura popular. Desde la cultura se pueden hacer muchas cosas, y estábamos un poco dormidos. Mientras más herramientas podamos entregarle a la gente, más cambios podemos hacer".

En el mismo ámbito, reconoce haber vivido situaciones de acoso en su trabajo. "Siempre lo conversamos como mujeres, y no ha habido ni una sola vez que una no se haya sentido agredida, ya sea con acoso físico o en el trabajo. Cuando tomé la decisión de hacer música, sabía que iba a habitar una industria con valores muy distintos a los míos, pero si no puedo con el enemigo hay que tratar de sumarse y desde dentro generar cambios", expresó.

Esa postura la llevó a estar a punto de debutar en el escenario del Festival de Viña del Mar, en su versión 2020. Sobre la presencia de mujeres en el evento, comentó que "es primera vez que hay cierta paridad y es como 'guau un aplauso', pero debería ser normal". Denise cree que "estamos en una oportunidad para reivindicar el Festival de Viña, que en el último tiempo ha puesto foco en cosas que no son la música, oportunidad para construir un festival que le pertenezca a las personas".

También se defiende de las voces que cuestionan un festival en plena crisis social. "Yo no me hago millonaria yendo al Festival de Viña, y que se haga o no Viña no depende de mí, firmé el contrato a inicios de octubre y es un acuerdo", dijo, agregando que "a la gala no voy, es un espacio que no me representa. En el festival tomé la decisión de hacer musica, porque me puse el desafío de habitar la mayor cantidad de espacios posibles para generar cambios. Tener 12 mujeres arriba del escenario ya es un acto político".

Del mismo modo, como mujer dedicada a la música, hizo un llamado a "hacerse cargo de nosotras mismas, porque muchas veces los peores enemigos somos nosotras. En algún momento me afectó y he tenido que demostrar constantemente mi trabajo, o que compongo, porque en la música pop se tiene el imaginario de que hay 20 personas detrás y en mi caso no es así. Sufrí prejuicios por ser niña, ser mujer, actuar, tuve que hacer teleseries para financiar mi propio trabajo musical. He intentado cultivar mi paciencia, trabajando pasito a pasito y trabajando en mi propia seguridad".

Ahora, está enfocada en un desafío más próximo: su show del 12 de diciembre en el Movistar Arena. "El equipo está ansioso de reunirnos, con el acontecer se han bajado hartas presentaciones, es un espacio de unión que cierra e inicia un ciclo, son 2 años y medio tocando juntas. Espero que sea un bálsamo para nuestro espíritu".

Denise cerró la entrevista expresando lo que siente al ver cómo otras mujeres se han expresado en el marco de esta crisis social. "Más que comentar qué hizo o no hizo la compañera de al lado, es importante ver cómo uno puede hacer cosas. A Mon (Laferte) la admiro muchísimo, es una mujer muy trabajadora que ha sacrificado muchas cosas para estar donde está hoy". Y sobre la mundialmente difundida performance de "Las tesis", dice que "hay muchas aristas del feminismo, y con este tipo de actividades dejamos atrás cosas y nos unimos en pro de construir derechos para las mujeres".