Denise Rosenthal lanza 'El amor no duele': 'Como mujer tenía muchas cosas que sanar'

Para Denise Rosenthal, la propuesta lírica y visual de su nuevo single "El amor no duele" -que incluye un videoclip dirigido por la cineasta Claudia Huaiquimilla- representa "la necesidad de habitar la industria de la cultura popular enfrentando otro tipo de mensajes", según contó en entrevista con Ciudadano ADN.

"Tenemos súper incorporados dichos como 'quien te quiere te aporrea'. Uno prende la radio y está normalizado escuchar frases como 'me falta el aire si tú no estás'. El lenguaje genera realidades y me gusta poder generar otro tipo de patrones y reflexionar sobre cómo nos relacionamos", agregó la cantante sobre el segundo adelanto de su próximo trabajo discográfico. "Cada uno en su área hace lo mejor posible, la música es mi manera de poder contribuir".

El video de la canción evoca en específico temas como la violencia en la familia y en el pololeo. "Me afecta mucho la violencia en general", confesó. "Me pone nerviosa, no sé mucho cómo reaccionar". Aunque para ella una posible solución pasa por "fortalecer nuestra autoestima y pensamientos, y estar en constante reflexión. Eso es lo que genera cambios".

La cantante y actriz también hizo énfasis en que no se trata de un trabajo sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad. Es ahí donde los hombres "forman parte fundamental del cambio". "Lo hermoso es poder ver a hombres que tengan la intención de cuestionar sus privilegios, comenzar a desestructurarse. Tenemos que cambiar patrones que son complejos, y son trabajos profundos".

Hoy, de hecho, toca rodeada de mujeres en su banda, lo que "es bastante diferente a trabajar con un grupo de hombres, no me he sentido nunca más contenida, más cobijada. Se genera algo muy mágico y especial". También tuvo alabanzas para la española La Mala Rodríguez, quien colaboró en su anterior single, "Agua segura". "Es hermoso encontrarse con mujeres así en la industria, con gente que tiene las mismas intenciones y los mismos valores".

Esa búsqueda de potenciar lo femenino en su carrera musical, expresó, nació "porque como mujer tenía muchas cosas que sanar dentro de mí misma". "De chiquitita siempre fui bien llamativa, extrovertida, estudié en un colegio bastante patriarcal y yo era la agrandada, tenía puros amigos hombres y me decían que las mujeres me tenían envidia. Pero me di cuenta que estaba super desconectada con mi propio género y era un problema mío. Quería sanar eso y trabajarlo", según contó.

Como mujer, insistió, "ha sido complejo buscar una validación y mostrar que soy músico, porque tengo que ir en contra de la corriente, y sobreponerme al prejuicio de que una mujer que hace pop no toca instrumentos ni compone, que es la impresión que creo que existe".

Ahora, el próximo paso inmediato de Denise Rosenthal tiene que ver con una novedad en su carrera: para este 18 tiene agendadas participaciones en fondas en Los Andes, La Pampilla y Maipú, lo que será una previa para su primer Movistar Arena, el próximo 12 de diciembre, un hito que la emociona. "He estado ahí con Amango o con el Blog de la Feña, pero es el primero mío, desde mi trinchera". Y asegura sentirse "súper preparada" para pisar un escenario como el de la Quinta Vergara. "Llevo más de 13 años cultivando mi identidad, me siento súper segura de poder plantarme en cualquier escenario y defender mi música".