Demi Lovato sacó aplausos luciendo su cuerpo al natural

Demi Lovato realizó un llamado a la aceptación del cuerpo en su cuenta de instagram; también, llamó al fin de los estereotipos. La foto ya suma más de 9 millones de "me gusta".

"Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, hay celulitis", introdujo en la descripción la cantante y actriz de 26 años.

"Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando dé a luz algún día", escribió.

Además, tuvo un importante aporte a la aceptación del cuerpo, indicando "yo me amo, ¡tú también deberías amarte! No me entusiasma mi apariencia, pero la aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo hoy también”, cerró.