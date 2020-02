Demi Lovato contó cómo fue el momento en que les dijo a sus padres que es bisexual

La cantante Demi Lovato describió como “hermoso” el momento en que les contó a sus padres que es bisexual y que estaba saliendo con una mujer.

“Les dije a mis padres de forma oficial que me veía saliendo con una mujer hasta finales de 2017. Fue algo muy emocional y hermoso. Después de decirlo estaba temblando y llorando, me sentía abrumada”, dijo en entrevista en SiriusXM.

"Pero tengo unos padres increíbles que me apoyan un montón. Mi madre fue la única persona que me hizo sentir nerviosa al dar la noticia. Pero ella solo dijo: 'Quiero que seas feliz'. Y eso es precioso y maravillosos. Estoy muy agradecida", agregó.

Públicamente, Lovato nunca ha salido con una mujer. Sus parejas conocidas han sido Joe Jonas, Wilmer Valderrama y Austin Wilson.

"No sé cómo será mi futuro. No sé si voy a tener hijos este año o dentro de diez. No sé si lo haré con una pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan parejas. ¡Amén!", afirmó.