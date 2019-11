'Declaración de principios': Cami publicó potente mensaje en Instagram y se llenó de aplausos

Hace algunos días, Camila Gallardo se llenó de aplausos en redes sociales, luego de publicar un largo texto que llamó "Declaración de principios".

En él, la joven cantante se refirió a la actual situación que vive Chile. "Les vengo a contar por qué no me he quedado callada. Soy una mujer orgullosa de sus raíces", partió contando.

"Mis abuelos son de San Felipe, mi abuela temporera de fruta y mi abuelo trabaja en el campo en Putaendo. Desde chica canté folclor, mis padres siempre me conectaron con la tierra chilena y con mis raíces. Mis padres me enseñaron a amar la cultura mapuche por lo que pasábamos días y semanas recorriendo el sur maravillándonos con todas las historias que nadie contó", agregó.

"Hoy con 22 años sigo cantando folclor y admiro a mis abuelos más que nunca. Soy una mujer con suerte. Nunca me faltó nada. He tenido una vida rodeada por el conocido 'privilegio' al que prefiero llamarle SUERTE. Esta semana he podido ver en los ojos de la gente esperanza. He podido ver el color de la rabia. Y todos hemos sido testigos de lo pesada que se siente la angustia", siguió manifestando.

"Muchos me han cuestionado. Cuestionado la forma en la que he hablado. Han querido callarme. Pero me enseñaron a ser fuerte y a alzar mi voz con fuerza. Soy una mujer agradecida. No me he callado porque todos los días tengo un plato de comida en la mesa. Y tengo absoluta conciencia que esa bendición es producto del esfuerzo de mis abuelos y de mis padres. Pero ese plato de comida también es gracias a muchos chilenos que han creído en mi. Pero en específico es gracias a toda la gente que ha hecho que tenga el 'privilegio' de poder vivir tranquila", añadió.

En esa línea, señaló que "no me he quedado callada porque no quiero. NO QUIERO que mi generación camine por los mismos senderos que nos han traído a la división, la falta de oportunidades y el silencio. No me he quedado callada porque no puedo y porque no me lo permito. La violencia jerárquica de la que hemos sido testigos está semana ha sido repudiable y no voy a dejar de condenarla. La violencia no se justifica NUNCA y los derechos humanos se respetan SIEMPRE".

"No me he callado por decisión propia, yendo en contra de algunos pero a favor de todos. Y lo hago convencida de que es lo correcto. No puedo quedarme callada. No me he quedado callada porque Chile no merece que nos callemos", sentenció.

Más adelante, en los comentarios, agregó: "Pero no se equivoquen; No he alzado mi voz para seguir profundizando viejas posturas y diferencias que solo nos han dividido. No he alzado mi voz para validar ninguna postura que nos haya empobrecido. Estoy acá porque amo a mi patria, y mi patria es el pueblo, y el pueblo somos todos. Porque el pueblo unido jamas será vencido, pero el pueblo dividido ningún futuro tiene".

"Nos han dividido y nos van a querer seguir dividiendo. Porque la división es su victoria pero la unión es nuestro triunfo. Nuestra generación se niega a seguir el guión que nos han escrito... estamos acá para escribir la historia. Estamos acá acá para abrir y recorrer nuevos caminos. Los caminos del futuro, de la paz, de la justicia y de la equidad. Donde lo que muchos hemos recibido por suerte, todos lo reciban por derecho. NO ME HE CALLADO Y NO ME CALLARÉ PORQUE EL SILENCIO NO ES PAZ, EL SILENCIO ES RESIGNACIÓN. Viva Chile. Viva nuestro Chile", finalizó.