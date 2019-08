Debbie Harry de Blondie reveló ser violada al frente de su novio durante un asalto

Debbie Harry, vocalista de Blondie, confesó que fue violada por un hombre que la asaltó cuando regresaba a su casa junto al guitarrista Chris Stein, su novio de ese tiempo.

Según consignó People, este complicado momento está detallado en el libro "Face It", el cual cuenta las memorias de la artista. Ahí, señalan que este terrible episodio ocurrió durante en sus inicios musicales.

De acuerdo al relato de Debbie, una noche llegó a su departamento y, justo cuando iban a abrir la puerta principal, fueron amenazados por un desconocido, quien "vino por detrás de nosotros con un cuchillo"

Tras esto, el delincuente los amarró y revisó en busca de algo de valor. Al no encontrar nada, ingresó al departamento. "Hurgó buscando algo que valiera la pena (…) Apiló las guitarras y la cámara de Chris, luego me desató las manos y me dijo que me quitara los pantalones", contó.

"Él me violó… Y luego dijo: 'Ve a limpiarte'", siguió relatando Debbie Harry en sus memorias, añadiendo que estuvo "muy feliz que esto haya sucedido antes del SIDA o podría haber enloquecido", además de que "al final, las guitarras robadas me duelen más que la violación. Quiero decir que no teníamos equipo".