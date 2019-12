De la ira al llanto: Pascual Fernández no pudo concretar su regreso a España y funó a aerolínea

Pascual Fernández había anunciado que se iba de Chile, tras sufrir bajas en su negocio como influencer, y este lunes concretaría su regreso a España. Sin embargo, el exchico reality protagonizó una serie de incidentes con la aerolínea en la que viajaría.

En sus stories de Instagram, Fernández partió la serie de publicaciones con un video desde el asiento del avión, dando las gracias a sus amigos y seguidores. En las siguientes, se quejó por el servicio de la empresa aérea, ya que sus mascotas debieron viajar en el sector de equipaje y, a su juicio, estuvieron encerradas por más tiempo del que tenía contemplado.

"Señores, no viajen con Latam, que se echan para atrás. Pagas tres millones y no te dejan volar", fue una de las frases que lanzó el influencer. Luego, mostró que fue sacado del avión y registró cada procedimiento, desde su salida por la manga hasta un impasse con los funcionarios de la empresa.

El exchico reality continuó con sus descargos. "Los perros encerrados desde hace más de seis horas, a las mascotas las utilizan como si fueran unas maletas, han costado seis millones las mascotas y las tratan como si fueran una basura", aseguró Fernández.

Lo que sorprendió de la seguidilla de stories fue el constante cambio de ánimo de Fernández, quien pasó de la ira al llanto. La situación derivó en la cancelación del viaje.

Este martes, Fernández publicó una nueva declaración, agradeciendo los mensajes de apoyo. "Me sacaron del avión, no pudimos viajar. Para mí ellos son mis hijos y he pasado semanas terribles", comentó el influencer, respecto de los trámites que tuvo que hacer para viajar junto a sus perros.

Según Intrusos de La Red, citando como fuente a los pasajeros del vuelo, el modelo no habría estado en condiciones de viajar y en el programa deslizaron un presunto estado de ebriedad. Este episodio incluso habría retrasado el vuelo.

Respuesta

Mediante una declaración, la aerolínea Latam se refirió al incidente sin revelar la identidad de Fernández. Explicó que "un pasajero debió ser desembarcado, siguiendo el procedimiento establecido dentro de los protocolos operacionales y de seguridad de la compañía, dado que su comportamiento implicaba un riesgo a la integridad de pasajeros y tripulación de cabina".

"Latam lamenta profundamente esta situación y las molestias que pudo haber causado a quienes se encontraban a bordo del vuelo, dado que pudo verse afectada su experiencia de viaje", señaló la empresa, remarcando además que el desembarque de pasajeros es una "medida de última instancia".