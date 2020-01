De adolescente, en 'Mea Culpa' y como estudiante: 'Belenaza' liberó sus archivos secretos

Tras celebrar su nominación como representante del humor en el Festival de Las Condes 2020, Belén Mora se ha volcado a sus redes sociales a recordar.

Desde una tierna imagen adolescente, pasando por un recuerdo para su madre, una participación en el programa "Mea Culpa" y una foto como estudiante de actuación, la comediante se abrió a compartir con sus miles de seguidores diversos momentos de su vida.

La primera que abrió el portal al pasado fue una ironía de sus tiempos universitarios. "Año 1967, escuela de teatro UDD", escribió junto a hashtags como "no sabía lo que se venía", no sé de quién es esa boina", "Britney me inspiraba" y "se vienen los comentarios de gente que no entiende la ironía del año".

Luego retrocedió aún más. "Año 1996. Cuando tenia apenas media pechuga", indicó en referencia a uno de los chistes que la volvió un clásico en el Festival de Olmué 2019.

Además compartió una imagen de su mamá, con un sobresaliente parecido entre ambas, y una imagen siendo parte de "Mea Culpa" en 2003.