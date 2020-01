David Albala, director de 'Pacto de Fuga': 'Es drástica con ambos bandos'

Esta semana, y luego de tres meses de postergación producto del estallido social, se estrena la esperada película chilena "Pacto de Fuga", que cuenta la historia de los 49 presos políticos, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se escaparon de la Cárcel Pública de Santiago en enero de 1990, cavando un túnel con precarios elementos como cucharas y destornilladores.

Ciudadano ADN conversó sobre este gran estreno del cine chileno con su director, David Albala. El realizador contó que conocía esta historia hace tiempo y "me preguntaba cómo nadie la había hecho". Lo primero que le llamó la atención era "la obra de ingeniería", que implicó que los reos escondieran 45 toneladas de tierra. Un perfil de presos políticos ampliamente preparados, que "tenían la capacidad y la preparación para hacer la logística y los cálculos matemáticos. Eso me permitía ahondar en sus motivaciones".

El proceso fue largo, llegando a escribir 25 versiones del guión, según contó el periodista de profesión, asegurando que "no existe la objetividad" y que por eso "no abordé a los personajes como buenos y malos", sino que tomó la opción de ser "drástico con ambos bandos. Así eran, te guste o no te guste", con el fin de que al público "le pase lo que le pase, esté o no de acuerdo con los presos políticos. La reflexión la pongo en el espectador".

Si bien se trata de una inspiración antes que una reproducción fiel de los hechos, los actores fueron entrenados por uno de los líderes de la fuga, el fallecido Raúl Blanchet, empujando a Albala y a su equipo a esmerse para que el resultado fuera "lo más verosímil posible. Desde los diálogos, hasta como se vivía en la cárcel", tomando en cuenta que no todo lo que se muestra en la película "ocurría en esta cárcel, pero en otras sí, y había que mostrarlo", como el nivel de represión hacia los presos políticos en dictadura.

"Cuando Raúl (Blanchet) entró al set, se emocionó, porque las celdas eran iguales", dijo sobre la locación de la película, montada en la cárcel de La Serena.

El soundtrack incluye canciones tan emblemáticas como "El baile de los que sobran" de Los Prisioneros, que mucho después de ser elegida, se volvió uno de los himnos del actual estallido social. "Empieza a sonar en la calle y nos sorprendimos. Pero ocurrió. Ahora está en el trailer, en la película y en la calle", dijo Albala sobre un tema que, según él, hace "reflexionar, pensar y sentir una época que se perpetúa hasta nuestros días".

Precisamente el estallido social fue la causa por la que el estreno de "Pacto de Fuga", originalmente previsto para el 24 de octubre, se postergara tres meses. Sin embargo, ahora coincide con el aniversario número 30 de la fuga. "Una sincronía que no estaba planeada", según Albala, impresionado porque "fuimos noticia porque no estrenamos, y ahora somos noticia por esto".

Albala contó en la entrevista que la reproducción del túnel fue muy similar al original, incluso en sus condiciones, lo que significó un duro desafío para los actores. "Arrástrate por las piedras, y si te duele, que te duela. Y qué me importa si te duele, me importa que ese agotamiento y ese dolor se reflejen en tu actuación", dijo en referencia a su rol de director de actores como Benjamín Vicuña y Roberto Farías, quienes incluso tuvieron que aprender una técnica de reptación en las jornadas previas a las filmaciones.

Según recordó, al ver el corte final de "Pacto de Fuga", en una función de prensa días antes del estreno original, Albala sintió una sensación de "'puta, parece que es grande la hueá que hicimos'. Hasta ahí, no habíamos visto la magnitud del proyecto". El director confesó que su método de trabajo, para enfrentar una superproducción poco usual en Chile, es "ir viendo escalón por escalón, porque si no me puedo apabullar".

Ahora, los proyectos de Albala son "en lo personal, vacaciones", tras dos años sin descanso producto de este filme. "Yo vivo trabajando, aunque yo no quiera descansar, me tienen que empujar", dice quien baraja proyectos como "Viento blanco", sobre la tragedia de Antuco, y la historia de Margot Duhalde, la primera piloto de guerra en Chile, más series de televisión circunscritas en el género de misterio, aunque prefiere no adelantar mucho para "que la energía no se diluya".

Albala finalizó la entrevista haciendo un balance del cine chileno. "Es muy premiado en el extranjero siendo que no tenemos industria. Nuestros gobiernos todavía creen que es un gasto y no una inversión", situación que se suma a una deuda pendiente con un público generalmente esquivo para las producciones locales. "El chileno es reticente a ver su propio cine, pero da enormes audiencias al cine internacional".

Según Albala, "Pacto de Fuga" viene a saldar esta deuda. "No va a dejar indiferente a nadie, pudiendo estar de acuerdo o no con los personajes. A mí me entretuvo hacerla y me entretuvo verla".