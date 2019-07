Daniella Chávez responde a Fantasma Figueroa: 'Está más pendiente del Twitter que de jugar bien'

Una nueva polémica enfrenta Marco Antonio Figueroa, entrenador de O'Higgins de Rancagua, luego de criticar a la prensa por sus malos resultados en el Capo de Provincia.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el exdelantero arremetió en contra de Daniella Chávez, invitándola a asistir al Monasterio Celeste "vestida" para que le enseñe lo que sabe de fútbol y lo deje de criticar por Twitter.

"Me encantaría que viniera acá, pero vestida sí, y que me enseñe lo que sabe de fútbol. Pero, como ella, son muchos los que no saben lo que es estar en una cancha de fútbol y estar horas trabajando horas", dijo el "Fantasma".

Como era de esperar, la modelo nacional se enfureció con estas palabras y decidió responderle al director técnico por la red social mencionada anteriormente.

"El señor @ghostfigueroa hoy se refirió a mis tweets y dijo que me invitaba al complejo, (pero que fuera Vestida) a enseñarles cuánto sé de fútbol, es una vergüenza como se expresa y que está más pendiente del Twitter que de jugar bien! Desnuda merezco el mismo respeto que con ropa", partió escribiendo Daniella.

En un segundo tuit, la exconenjita Play Boy señaló: "disculpa si doy mi parecer de las cosas. Mi opinión es la de muchos. El equipo no juega a nada, tiene un DT que no ha ganado nada y hace noticias por buscar polémicas. Y anda más pendiente de Twitter como Abumohor".

Finalmente, Chávez compartió un pantallazo en el que mostró que Figueroa la bloqueó de Twitter, por lo que le dedicó un mensaje al exdeportista: "Y así termino la historia.. espero que ahora que no estará tan pendiente de mi Twitter su equipo juegue mejor!".



