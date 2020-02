Daniella Chávez participará en Bailando por un Sueño por una petición de su hija

Los planes de Daniella Chávez para este 2020 tuvieron una importante modificación, ya que la modelo se presentará en el programa Bailando por un Sueño de Canal 13, en el que mostrará sus dotes en la danza.

La figura tenía planificado radicarse en Miami e impulsar su carrera musical. Sin embargo, su hija Isidora (13) le hizo una petición muy importante: quedarse en Chile para tener su graduación de octavo básico. Paralelo a ello le llegó la oferta de la estación de Luksic para el estelar que conducirá Martín Cárcamo.

"Fue algo que se conversó en familia y decidimos quedarnos en Chile por ella", señaló Chávez en entrevista con LUN. "Además la posibilidad de participar en el programa también nos dio otra razón para quedarnos. Todo se dio".

Este lunes comenzaron los ensayos para el concurso de baile y la pareja de la modelo será el exparticipante de Rojo Yerko Leiva. "Para no llegar tan de cero contraté a una chica para que me fuera a hacer clases por una hora, tres veces a la semana en mi casa. Fueron clases de salsa, merengue y otros ritmos que no bailo", comentó la rubia.

También recibió los consejos de Karen Forcano y Ricardo Vega, matrimonio de salseros que la rompió en World of Dance y que cuentan con una vasta trayectoria y títulos mundiales este ritmo.

"Traigo mis ideas para el vestuario, ya he visto algunas cosas: quiero que se destaquen mis curvas en la pista, el escote, pero también tener mucho cuidado para que no se vaya a escapar nada", indicó la modelo.