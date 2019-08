Daniella Chávez cerró su cuenta de Instagram: 'La mujer ahora tomó el papel del hombre machista'

Literalmente se aburrió. Así resumió Daniella Chávez los motivos por los que definitivamente cerró su cuenta de Instagram, la que contaba con poco más de 12 millones de seguidoras, siendo una de las influencer con más fans en dicha red social.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, la modelo nacional: "cerré mi Instagram para darme un descanso, fue difícil tomar la decisión porque tengo compromisos comerciales con mi cuenta, pero lo necesitaba", partió escribiendo.

"Me aburrí de que la gente entre a una cuenta a denunciar fotos, a escribir mala onda, a descargar su frustración conmigo, no entiendo y no entenderé esa gente que te sigue para decir y escribirte insultos, y lo peor que la mayoría vienen de las mujeres", agregó la exchica Playboy.

En Twitter, la nacional agregó que: "la mujer ahora tomó el papel del hombre machista, ahora la mujer es reprimida por las mismas mujeres, ahora para entrar en la sociedad debes tener el concentimiento de otras mujeres..", cerró.



Instagram: @daniellachavezofficial