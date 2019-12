Daniela Castro y quiebre con Pascual Fernández: 'Estoy demasiado contenta que él no esté en mi vida'

La cocinera Daniela Castro reveló que tuvo una "relación muy tóxica" con el exchico reality español, Pascual Fernández, en la último capítulo del programa Podemos hablar de CHV, donde el animador Julián Elfenbein hasta le ofreció disculpas por tocar el tema.

El momento comenzó cuando el conductor mostró una foto de la mediática expareja, y la cara de la ganadora de MasterChef Chile cambió totalmente.

"Si quieres no me respondas, ¿no te gustó la foto porque tienes malos recuerdos?", le preguntó Elfenbein, a lo que ella respondió que le complicaba mucho mentir, por lo que era muy difícil para ella cuando la enfrentaban a situaciones así.

Finalmente, la también locutora de la radio Los 40 expresó que su romance con Pascual fue mucho más que un amor que no funcionó, sino que fue una "relación muy tóxica", la primera que había tenido en su vida.

"Estoy demasiado contenta que él no esté en mi vida", sostuvo, agregando que lo que podía rescatar de esa relación es que le permitió darse cuenta de por qué ella "aceptaba ciertas cosas".

"Tuve mil señales, hubo mucha gente que me dijo que no estuviera en esa relación. No se imaginan la cantidad de personas que me dijeron 'no, Dani. No se te ve bien, no estás bien, sal de ahí", confesó.



Foto: CHV

Durante los pocos minutos que duró visiblemente incómodo momento para la cocinera, explicó que "es complicado, porque hay cosas que uno vive que lo pasó muy mal, entonces te trae recuerdos, la gente te lo recuerda. La gente lo ve a él de una manera, a mí de otra manera; la gente te comenta, comenta a mi pareja actual, pero no tienen idea de nada".

"Las parejas que se muestran más felices en redes sociales, son las que menos lo son. Es exactamente lo que me pasaba en esa relación", afirmó.

Julián Elfenbein le terminó ofreciendo disculpas por el momento, ya que pensaba que era simplemente una relación más que terminó. "No te quiero incomodar, te pido perdón (…) Voy a dejar el tema hasta ahí", dijo el conductor.

Sin embargo, le quiso hacer una última pregunta: "¿crees que él tiene la misma impresión, que fue una relación tóxica?", consultó.

A lo que ella respondió: "La verdad es que para referirme a él no tengo ninguna buena palabra, no tengo ninguna palabra neutral y cualquier cosa que diga respecto a lo que me estás preguntando se va a tomar como un ataque, así que no te voy a responder".

Luego de esto, todos los invitados del programa hicieron un brindis, donde Castro destacó muy emocionada que tiene pareja. "Al fin estoy en una relación normal donde puedo dormir siesta", cerró.