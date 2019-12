Daniela Castro: 'Mientras más tiempo pasa, más clara veo la mierda en la que estaba metida'

Luego de su participación en el programa Podemos Hablar de CHV, donde le tocó enfrentar el término de su relación con Pascual Fernández, la cocinera, influencer y conductora de Los 40, Daniela Castro, profundizó en su cuenta de Instagram el proceso que ha llevado adelante para superar la relación.

"Hoy decido hablar los cosas como son. No tengo porque callar lo que viví ¿o sí? ¿Porque hacerlo? ¿Si soy una persona que siente, vive y sufre como ustedes? ¿Porque callar algo que nos ha pasado a muchas y que lamentablemente muchas viven hoy? Bueno... gracias a una relación tóxica que tuve aprendí a valorarme, aprendí a amarme, a respetarme y a poner límites a los demás y a mi misma", escribió para comenzar una serie de mensajes.

Admitiendo que "hace 1 año volví a ser yo, volví a mi esencia, a sonreír de verdad, a vestirme como quiero, a subir las fotos e stories que quiero, a dormir cuánto quiero, a sentarme como quiero, a juntarme con quien quiero, a no permitir que hablen mal de quienes me junto, aprendí a confiar en mí y en mis parejas", Castro dio cuenta de lo complicado del proceso porque había normalizado conductas que no eran normales. "Me di cuenta que antes de eso vivía angustiada, me sentía culpable, vivía preocupada de llegar a la hora para que no se enojaran, preocupada por hacer feliz a alguien que quería todo para él... todo esto lo mantenía en secreto ante ustedes, porque tenía la ilusión que algún día todo cambiaría y porque se me hizo normal vivir así...", expresó.

"¿Les ha pasado que justifican lo mal que las hacen sentir? ¿Que viven asustadas porque no saben si el día de mañana habrá enojos o no? ¿Les ha pasado que las culpan de todo? De infidelidades por redes sociales, de los malos días, de la mala vida que llevan? ¿Les han dicho: podrías ayudarme a mí con mi trabajo, es lo que deberías hacer... y ustedes se sienten mal y hacen todo porque tengan trabajo? ¿Les ha pasado que están con alguien que no se alegra de sus logros?", cuestionó la ganadora de la primera temporada de Masterchef.

Aconsejando que, si es así, "quiero que sepan que yo también pase por eso y aprendí. Aprendí a no depender emocionalmente de otra persona, aprendí que si viven enojadas es su problema no el mío. Aprendí a no permitir que me manipulen. Aprendí que la indiferencia duele y es una terrible forma de maltrato", junto con otras lecciones que le dejó su convivencia con Fernández. "Aprendí que quien te ama jamás te dirá que estás loca cuando él actúa como loco, aprendí que una pareja jamás va a usar tu historia familiar en tu contra, esas cosas secretas que contaste en confianza quien te ama jamás, jamás, jamás las usaría para atacarte y tratar de salir bien en una discusión", contó.

"Aprendí que quien te ama jamás te quita su teléfono con fuerza. Aprendí que quien te ama no te dirá 'sacas lo peor de mí'. Aprendí que quien te ama, se ama a él mismo. Y si no se ama jamás te podrá amar porque no sabe lo que es", agregó, antes de pasar a detallar aspectos de su propio crecimiento.

Así, se dio cuenta que se tiene y que aprendió a ser feliz consigo mismo porque "logré abrir los ojos, y mientras más tiempo pasa, más clara veo la mierda en la que estaba metida", detallando que cuenta todo lo que ha pasado porque "tenerlo guardado como un secreto me hace daño a mi misma... Ahora tengo el valor para hacerlo y para decirles que no permitan nada de lo anterior, ustedes no tienen la culpa de la desgracia de otros, cada uno decide que le afecta, que vida vivir y a que le da valor, tu no eres responsable de la felicidad de otra persona. Eso es dependencia".

"Ustedes son unas princesas y se merecen atención, respeto, honestidad, lealtad, y que quieran disfrutar la vida con ustedes, la idea de una relación no es vivir para que solo uno sea feliz. Escuchen cuando alguien les dice que su relación no va para ninguna parte, que esa persona que les gusta no es sana, que esa persona tiene historial de relaciones tóxicas. Por favor no crean la historia que al principio parece bonita, confíen en su intuición, esa que se siente en la guata, porque si dudas un poco, es porque que no es para ti. Escúchate, porque créeme que sabes más de lo que piensas", añadió.

Finalmente, explicó que su proceso de autovaloración es increíble, pero muy difícil. "Les pido que no cuestionen, no juzguen. Solo lean. Hace mucho quería hacer esto porque tengo todo el derecho a hablar de mis relaciones anteriores tal cual fueron, de todas! Esto no lo hice antes porque no me amaba lo suficiente", sostuvo, apuntando que ahora lo hace para ayudar a los demás.

"¡Y ojo! Que si tú eres amigo de personas que sabes que son violentas, celópatas y no les dices nada... créeme que eres igual de violento que ellos. Y por favor mujeres, no pongan en duda mis palabras por un par de calugas, cada una que dude o me cuestione es igual de violentas y demuestra que apoyan CERO. A su género. Así que basta de dobles discursos", cerró.