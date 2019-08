Daniel Stingo complicó a ministro Monckeberg al discutirle por proyecto de reforma laboral

Una intervención que generó comentarios en redes sociales fue la que tuvo el abogado Daniel Stingo, durante el matinal de TVN, Muy Buenos Días, en el marco de la visita del ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.



Durante el espacio, el abogado laborista interpeló al titular de la cartera, quien explicaba acerca de las ventajas del proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo, el cual se distancia de la iniciativa presentada por Camila Vallejo que pretende reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales.



En ese marco, Stingo le recordó varios antecedentes, como por ejemplo que cuando se redujo de 48 a 45 horas en 2005, no hubo algún impacto a nivel económico en el largo plazo, así como tampoco provocó un mayor desempleo ni reducción de sueldos, lo que fue cuestionado por Monckeberg.



Sin embargo, el momento clave del debate ocurrió cuando el abogado le recordó que el Derecho Laboral existe "para proteger a los trabajadores, no para hacerle el juego a los empleadores. Esta medida (la del Gobierno), sería ideal si los trabajadores tuvieran la opción de decirlo, pero no tienen la opción de decirlo".



Dicho emplazamiento no fue respondido directamente por Monckeberg, quien volvió a retomar el tema del derecho del trabajador de poder optar a trabajar horas extras para así contar con más días de vacaciones.