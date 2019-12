Daniel Fuenzalida reveló que no ha ido a 'La Divina Comida' por un trauma familiar

Daniel "Huevo" Fuenzalida confesó en Podemos Hablar que no ha aceptado ser parte de La Divina Comida por un trauma de infancia.

Todo comenzó cuando Julián Elfenbein invitó a los presentes a la mesa, diciéndoles que "pasen al centro los que hayan recibido castigos muy estrictos cuando eran pequeños".

Fue ahí cuando Daniel reveló que "yo tengo un tema, porque soy el menor de tres hermanos y yo soy muy mañoso para comer, muy mañoso. De hecho, para este programa tuve que cambiar el menú que me enviaron".

"Tres o cuatro veces me han invitado a La Divina Comida y yo he dicho que no porque para mí es un tema la comida, a este programa estuve a punto de decir que no por lo mismo. Yo no voy a almorzar a otros lugares", agregó.

Según explicó, este se debe a que su madre siempre le hizo el gusto en las comidas, pero que cuando iba a Rancagua a ver a su abuela, lo obligaban a comer lo que había.

"Eran las 5 o 6 de la tarde y todos alrededor de la mesa, y yo sentado frente al plato hasta que me lo comiera, ese era el castigo", contó, agregando que "yo hasta el día de hoy no he podido superar eso, he perdido oportunidades en la vida por eso".