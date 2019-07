Daniel Alcaíno se convierte en Víctor Jara: 'En qué estaría hoy, quizás haciendo hip hop'

Poniéndose en la piel de Víctor Jara, como invitado especial en los conciertos "A Víctor Jara Justicia" de Inti-Illimani y Quilapayún, Daniel Alcaíno se está enfrentando a uno de sus mayores retos actorales, y a "un sueño de niño cumplido", según contó en entrevista con Ciudadano ADN.

De ser un niño que descubrió a Jara "en esos cassettes de mano en mano, cuando mi abuelita que me crió me decía 'baja el volumen inmediatamente que nos pueden allanar la casa'", Alcaíno se convirtió en un estudiante de teatro en la Universidad de Chile, lugar donde conoció a cercanos al cantautor como Alejandro Sieveking o Humberto Duvauchelle. Así, de a poco, fue "completando este puzzle de Víctor Jara", cuya historia para él fue "una nebulosa, un punto ciego que hemos tenido que construir entre todos", en especial a partir de su asesinato, donde "gracias a la consciencia de conscriptos que eran pelados se pudo obtener nombres (de culpables), reabrir la causa, el abogado (Nelson) Caucoto ha hecho un trabajo increíble".

De la figura de Víctor Jara, Alcaíno rescata su postura que trasciende a lo estrictamente musical. "El decía 'yo soy un trabajador de la música', le pide a sus colegas que no hagan un canto banal, que no se pongan nombres extranjerizantes. Que el canto descienda al pueblo, no que el artista esté en un púlpito y la gente abajo".

Y ahora, en este nuevo desafío donde se mezcla teatro y música, personificando al artista, Alcaíno ha encontrado "amigos, buena onda" y un "resultado con la gente que es emocionante".

Es precisamente la recepción de la gente la que el actor califica de "algo mágico". "Todos nos preguntamos en qué estaría hoy Víctor, (quizás) estaría haciendo hip hop, estaría haciendo poesía, estaría con los Fiskales Ad-Hok. Porque era abierto a incluir de todo en la música, en el teatro".

Ese compromiso político de Jara es el lugar desde el que Alcaíno conecta con él. Tras haber hecho noticia por un mensaje telefónico que lo terminó envolviendo en la Operación Huracán -mensaje que, aclaró, no era de él sino del vocero de la CAM Héctor Llaitul diciendo que 'estuve con Daniel Yerko y está dispuesto a pasar dos palos'-, asegura que "no tengo nada que ocultar" y que "si no hacen la pericia que dice que este chip es chanta (el de las supuestas escuchas telefónicas) era mi palabra contra la de ellos y yo me iba preso".

Según él, todo se debe a "un odio enconado hacia el pueblo mapuche, por el que buscan cualquier excusa para criminalizar su lucha". "Por qué les quitan su territorio si es de ellos, ni los incas pudieron pasar la frontera", afirmó.

Añadió que "después vino ese eufemismo de la 'pacificación' que le gusta al Estado chileno, que fue un exterminio. Hoy ese trabajo se va haciendo de manera solapada, cínica, hipócrita".