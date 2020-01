Daniel Alcaíno, 'Los 80' y el estallido: 'Así como vuelve la serie, vuelve Víctor Jara en la calle'

El regreso de la aplaudida serie "Los 80", justo en medio del estallido social, la trajo de vuelta a la conversación en redes sociales. Por eso, Ciudadano ADN conversó con uno de sus protagonistas, Daniel Alcaíno, recordado por su rol de "Exequiel".

El actor contó que pasó el Año Nuevo en familia, aunque "tenía unas ganas locas de ir a la Plaza de la Dignidad, pero con hijos chicos complica un poco. El compadre Exequiel habría ido todo el rato, a vender lápices, a matutear".

Su recuerdo de las grabaciones de la serie está marcado por el cariño. "Todos pusieron corazón y amor. La dirección de arte, era todo tal cual como en los ochenta. La Tamara (Acosta) se transformó en la mamá de Chile. Ver a los niños crecer. Luquitas ("Félix") estudió Teatro en la Católica. Brunito, mi hijo, es abogado".

Alcaíno cree que, de alguna forma, hoy hemos vuelto a conectarnos con esa época. "Estos 30 años se encargaron de instalar un modelo colectivo, de sálvese quien pueda, poco solidario. De hacerle creer a una señora que por vender cigarros sueltos era una PYME. A mí me obligaron a transformarme en empresa para facturar a los canales. Pero hoy los jóvenes nos devolvieron la esperanza", dice, impresionado con su rol en las movilizaciones. "A diferencia de los 80, perdieron el miedo. Ves a uno lleno de balines, y dice 'voy a seguir igual, en la primera línea'".

"Lo que la serie representaba era una microcélula de cualquier familia de Chile", recordó un Alcaíno en cuya casa, dice, no se hablaba de política, y que hoy mira con asombro cómo "así como hoy día vuelven los 80, vuelve Víctor Jara en la calle. Algunos medios de comunicación hacían parecer que nos habíamos olvidado, pero la memoria de la gente es potente", dijo quien encarnó al cantautor en los recientes conciertos de Inti-Illimani y Quilapayún.

También recordó a su personaje "Yerko Puchento", que "ya no está, nos echaron de Canal 13", pero se está presentando en casinos con su show "Yerko clandestino". "La gente necesita que le cuenten qué está ocurriendo, pero de manera divertida. Aunque hay muchas cosas que no son divertidas otras sí, como que el presidente el primer día se fue a comer pizza, o los alienígenas, o que el k-pop está comandando la revolución. Hay tantas cosas que son para la risa", dice.

Reconoce que "no sabía qué hacer" días antes del estallido. "Me disfrazaba del Guasón para promover el show. Y de repente era como en la película: el toque de queda, los supermercados quemados, y quedé paralizado. Lo encontraba oportunista". Su solución fue reírse de lo absurdo de esos aspectos de la crisis.

Pese a que hoy la tiene superada, recuerda con cariño su etapa televisiva, aun cuando reconoce que del chiste dirigido a Cecilia Pérez "nos costó mucho salir. El canal nos sugería pedir disculpas, pero matábamos al personaje". Hoy dice que no tendría problemas en pedirle disculpas a la ex vocera de gobierno. "Por supuesto, si lo cortés no quita lo valiente", aunque aclara que "es humor, todos lo hacemos".

Dice que, producto de estas polémicas, está vetado del Festival de Viña del Mar, "a pesar de que nos hemos ofrecido hasta gratis. No nos quieren, porque hacemos un humor contingente, con nombre y apellido".