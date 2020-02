Dani Castro respondió a acusaciones de aumento de glúteos por foto en bikini

La ganadora de MasterChef Chile, Daniela Castro, compartió una aplaudida foto de ella en bikini desde Punta Cana, en República Dominicana.

La cocinera aparece de espalda en la ducha, y algunos usuarios en Instagram la acusaron de haberse hecho un aumento de glúteos.

"Danos el dato del doctor que te operó los glúteos, por favor. Quedaron bonitos", escribió una usuaria. A lo que "Dani" respondió: "típica cabra con la maldad".

Incluso una persona le comentó: "nunca se te había visto tanto poto, siempre fuiste menudita. Mostrando tu linda ropa y estilo, pero ahora vas por otro lado parece".

Comentario que no agradó a la autora de 500 recetas y tips de 500 caracteres, quien escribió: "habla muy mal de usted este tipo de comentarios. Si me voy por otro lado, ¿algún problema? ¿Por qué juzgar?".

De igual forma, alguien le dijo: "y el dato del aumento de glúteos, porque antes no estabas así". Ante lo que la influenciadora contestó: "jajajaja esto si es chistoso, jamás me lo habían dicho. Vea mi fotos siempre he tenido poto. Lo qué pasa que no lo muestro siempre pue".

Cosa que es cierta, ya que en anteriores fotografías, sí había mostrado su retaguardia, que se ve igual que en la última foto que compartió.

Revisa aquí las fotos: