Dama de honor llegó al matrimonio de su hermana vestida de Tiranosaurio Rex

Una mujer estadounidense que estaba a punto de casarse le pidió a su hermana que sea su dama de honor. Lejos de ponerle un dresscode como suele hacerse en estas ceremonias, le dio permiso para que usara lo que más le gustara y la hiciera sentir cómoda.

Sin embargo, la novia nunca imaginó que su querida hermana llegaría al gran día disfrazada de un Tiranosaurio Rex.

Las imágenes compartidas en las redes sociales de la protagonista y rápidamente se viralizaron. Es más, los usuarios la bautizaron como la "tiranodama".

La joven debajo del disfraz inflable comentó a Daily Mail que "hace aproximadamente un año, mi hermana mayor me envió un mensaje de texto preguntándome si sería su dama de honor. Ella, sabiendo que no soy una gran fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera".

En ese sentido, agregó que "quería algo que pudiera usar más de una vez, así que compré el disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre quise uno".

A través de Facebook y Reddit compartió las fotografías y escribió: "Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas... no me arrepiento de nada".