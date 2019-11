Daddy Yankee inauguró el primer museo dedicado 100% al reggaetón

Daddy Yanke nuevamente hizo historia. Esta vez, porque hace unos días inauguró el primer museo dedicado al reggaetón, y donde se conmemoran los 15 años de su álbum Barrio fino.

Ubicado en la Plaza de las Américas, en Puerto Rico, el museo busca enseñar sobre los orígenes y bases de este popular género urbano.

A través de sus redes sociales, el Big Boss informó que la entrada será gratuita hasta enero del 2020, además de entregar detalles sobre los objetos que se encuentran en el recinto.

"La historia del reggaeton empezó en 1991, al igual que la ropa, premios y memorabilia de los artistas", escribió en Twitter.

