Cuenta de Twitter de Mariah Carey fue hackeada y escribieron mensajes en contra de Eminem

La cuenta oficial de Twitter de Mariah Carey fue hackeada el 31 de diciembre, minutos antes de que se acabara el último día del año.

Durante unos minutos, se publicaron varios mensajes y fotografías inapropiadas, incluidas algunas referencias a Eminem, quien dice que tuvo una relación con la cantane en 2001.

"Eminem tiene un pene pequeño", decía uno de estos mensajes. Otros hicieron referencia a Chuckling Squad, un grupo de piratas informáticos que en agosto se apropió de la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey.

Todos los mensajes se han borrado desde entonces, mientras que la estadounidense reaccionó con humor ante la situación: "¿Voy a tomar una siesta y pasa esto?", escribió.

I take a freaking nap and this happens?