Crónica: Una noche con (el doble de) Charly García

"Un fenómeno, no puedo creer que me esté tomando un copete con Charly García", exclamaba un impactado parroquiano del Club Amanda. Es viernes 13 y, lo que no sabía, era que García se encontraba en Argentina probablemente en otra fiesta. Quien andaba en Santiago era su doble oficial en medio de su primera gira por Chile.

Pocas veces he tenido la oportunidad de compartir con artistas. Generalmente, mi vínculo con el periodismo deportivo hace que el mayor lazo que tenga con músicos o directores de cine sea a través de sus conciertos o directamente a través de sus redes sociales. Pero ese día se dio la posibilidad de conversar con el argentino Néstor Di Micoli, el doble oficial del músico, con varias apariciones en estelares de la televisión trasandina, cientos de shows en Argentina y constantes elogios por su impactante parecido con el cantante, lo que llamó la atención de un productor chileno para que viniera por primera vez.

Hablamos por teléfono y nos encontramos después de su prueba de sonido. Tras confirmar que su show sería un par de horas más tarde de lo estipulado, y luego de conversar junto a su propia banda, un grupo de chilenos preparados para la ocasión, Néstor/Charly me invitó a camarines, un espacio pequeño y lleno de stickers de otras bandas que se han presentado en el local.

Sentado en un sofá, esperando la llegada del catering y tratando de acomodarse el peinado lo más parecido a García, me cuenta su historia: que es fanático del músico argentino hace más de 30 años y que no es un doble, sino que es un actor que encontró su personalidad caracterizando al icónico rockstar sudamericano. "Yo soy actor, no soy músico. Canto de oído nomás. Un día fui a un karaoke y a la gente le encantó", dijo Néstor con una voz rasposa y movimiento de manos idéntico al que hace tan distintivo al cantante trasandino.

El clásico bigote mitad blanco, mitad negro que caracteriza a Charly García es uno de los claros distintivos que lleva Néstor en su día a día, además de una tenida identica al cantante con sus lentes, chaqueta y pantalón de cuero. "En un principio, me teñía el bigote por fanatismo. En los ochenta, era difícil conseguir remeras de bandas argentinas, así que me teñía el bigote para demostrar mi fanatismo por él. Una amiga me enseñó cómo hacerlo. Así lo llevo a todos lados".

Empiezan a llegar los distintos brebajes y la banda comienza a tomarse las primeras cervezas para "calentar la noche". Al mismo tiempo, Néstor está tan interesado en contarme sus experiencias como Charly que cada vez van quedando menos pedazos de pizza en la mesa.

Me cuenta que durante su trayectoria ha podido compartir con el ídolo argentino en más de una oportunidad, siendo incluso protagonista de un videoclip del músico. "En 2009, en la canción "Deberías saber por qué" me convocaron para ser el doble. Pasamos todo un día y tuve la suerte de darle un abrazo. Me agradeció, me dio un beso. Siempre nos cruzamos y me decía algo. No todos los días estaba igual. Para mí es un placer que me conozca”.

Luego de una larga conversación, tomar unos cuantos fernet, comer los pocos quesos que dejó la banda, Néstor se preparó para subir al escenario junto a sus músicos. Tras ponerse su brazalete de "Say No More", un distintivo en en el imaginario del artista, su doble comenzó sutil con la introducción de "Yendo de la cama al living", un coro total en "Canción para mi muerte" y la euforia de los asistentes en el cierre del show con "Demoliendo hoteles".

Una mirada fija en el público, una complicidad con la banda que es el sello característico de García en sus presentaciones, hace que no queden dudas de porque es el doble oficial del último rockstar sudamericano.

(Charly/Nestor jugando con la mirada del público // Fotografía de Luna Tamara Donaire)

Fueron diez temas, tras los cuales se retiró ovacionado del escenario. Sin embargo, aún le quedaba energía al "Charly de la gente". Confesando que le encantó Chile, que espera volver pronto y fijándose metas para el próximo año, se fue rumbo a la barra después de que todo el fernet y la cerveza se terminará en el camarín.

"Es increíble, si no me hubiesen dicho, creería que es el mismo que está en el escenario", señalaba una blonda mujer que intentaba explicarle a su grupo de amigas quién era García y porqué resultaba sorpresiva su presencia en Santiago.

Desde el momento que sale y hasta que logra acercarse al bartender, las caras de incredulidad lo acompañan. No todos los que estaban allí sabían que había un show tributo a Charly García, así que cuando lo vieron, caracterizado y cada vez más sumergido en la personalidad del músico, se desató la locura.

"Eres un monstruo, un fenómeno", le decía un sujeto de más de 30 con su pareja. "Gracias por todo lo que le has entregado a la música. Me hiciste vivir los mejores años cuando yo era joven", le explicaba emocionado, sin saber que ese mensaje nunca le llegará al verdadero Charly.



(Charly/Nestor camino a la barra // Fotografía de Luna Tamara Donaire)

Cientos de fotografías, saludos a través de videos y confesiones de amor y fidelidad en medio de la noche capitalina, servían para revalidar un pensamiento de Néstor sobre el cantautor argentino. "Charly es mágico y la gente te hace sentir eso. Es uno de esos seres que están iluminados por una varita especial", afirmó emocionado.

"Casi me pongo a llorar. No pude ir a ver a Charly cuando vino la última vez a Chile. Las entradas se agotaron muy rápido. Ahora ver esto, sacarme una foto con él y sentir que le confieso mi cariño al mismo artista es demasiado fuerte, no tengo como explicarlo", señaló uno de los asistentes que se quedó esperando por más de 25 minutos afuera del camarín para conseguir una fotografía.

De todas formas, asegura que está consciente que todo lo que hace es una caracterización, dejando de lado cualquier "crisis de identidad". "Yo estoy claro de quién soy. Yo soy Néstor y en el mundo de los dobles, hay alguno que otro que le cuesta despegar el personaje. Pero en mi caso no tengo la postura Charly todo el día".

Pasan algunas horas y la gente sigue impactada por la presencia de Charly García en Santiago de Chile. Pero ya se hizo tarde, y la productora que lo trajo a Chile debe volver a Valparaíso junto al artista para descansar y preparar el último show que tienen programado en su tour.

Néstor se despide, cada vez más parecido al verdadero Charly García gracias al fernet y cerveza, prometiendo un retorno a Chile y balbuceando las mismas palabras que han caracterizado al ídolo latinoamericano. "Que siga el rock, say no more".