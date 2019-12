Cristián Sánchez dejará TVN

Este jueves, Televisión Nacional de Chile dio a conocer que el animador, Cristián Sánchez, no continuará ligado al medio de comunicación a partir de 2020.



La estación pública señaló que se llegó a un acuerdo con el comunicador para no renovar su vínculo contractual, el cual finaliza el 31 de diciembre de 2019.



Fueron cuatro años en los que Sánchez estuvo presente en TVN, llegando a ser parte de espacios como "La Fiesta de Independencia de Talca", "Buenos Días a Todos" y "No Culpes a la Noche".



Como es costumbre, el canal agradeció la entrega y profesionalismo del comunicador en este periodo y le deseó éxito en sus proyectos futuro.