Cristián Parker, sociólogo: 'De un día para otro nos dimos cuenta que éramos un país sudamericano'

Para el sociólogo y vicerrector de postgrado de la Universidad de Santiago, Cristián Parker, en la crisis social y política que vive Chile "hay algo de insospechado y de sorprendente", según expresó en entrevista con Ciudadano ADN.

El académico escribió en The Clinic una comentada columna titulada "21 tesis para entender la crisis oligárquica en Chile y la necesidad de un nuevo orden social", donde "traté de juntar todas esas cosas" que hacen único este estallido social. "La gota es una sola pero el vaso está lleno de agua", expresó.

Uno de los problemas principales que produjeron esta crisis, que es "tanto del orden social como político", según enfatizó, es "esa falta de sensibilidad, percepción y cercanía de la clase política. No tienen calle", entendida como "la experiencia cotidiana de lo que vive la familia común", agregando "una desubicación que irrita mucho más" a propósito de las formas en las que las autoridades se han dirigido a la población, y "la acción desmedida de las fuerzas policiales, que genera irritación". Sin embargo, matizó aclarando que "no digo que sea todo causa de la policía, también lo es de grupitos violentistas".

Para Parker, un paso fundamental es "democratizar la sociedad", porque "estamos viviendo una sociedad tremendamente clasista. No puede ser que la desigualdad se siga reproduciendo, tiene que haber una redistribución no solo de los ingresos sino también de la riqueza. De un día para otro nos dimos cuenta que no éramos así, que éramos un país sudamericano", dijo, a propósito de las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera previas a la crisis sobre el "oasis" que era Chile en medio del continente.

En su opinión, "no puede entenderse la crisis del orden social sin la crisis del orden político", remarcando que uno de los problemas centrales es la no renovación de la clase política. Por eso, hizo un llamado a "pensar de nuevo a los partidos políticos, a una profunda transformación, con verdadera participación de la gente".

Sin embargo, para Parker esta crisis sería una oportunidad "para repensar el país, nuestras relaciones y cómo estamos viviendo nuestra sociedad". Y a la hora de ver una salida, Parker sostuvo que "tiendo a ser optimista, pero hay grupos diversos en la calle, gente que piensa el país de una y otra manera", por lo que esa salida sería "dificultosa, problemática, si solo negocian los grupos políticos. Tienen que estar las organizaciones sociales".

"Ya sabemos que no podemos confiar solo en los técnicos, cuando solo es tecnocracia vamos al atolladero, como en el caso del metro", remarcó. Por eso, Parker cree que "si nuestros dirigentes sociales y políticos están a la altura de las circunstancias, podemos aprovechar la posibilidad de tener un Chile mejor. Si nos farreamos este cambio histórico, vamos a ir de nuevo al despeñadero".