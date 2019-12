Cristián Briones entregó su lista de películas que no pueden faltar en Navidad

Cristián Briones, publicista y dueño de la tienda Fílmico, es una voz autorizada para hacer una revisión de las películas infaltables en esta Navidad. Por eso, Ciudadano ADN lo invitó para mostrar su selección.

Como dueño de tienda, Briones contó que las más vendidas en esta temporada son "Mi pobre angelito, que todo el mundo se acuerda de ella el 23 de diciembre, no antes" y "El expreso polar".

Y a la hora de elegir su película navideña favorita, comentó la importancia de "aclarar qué es una película navideña" y que "no hay clásico navideño más grande que saber si Duro de matar es o no una película navideña" a lo que "yo discrepo absolutamente", inclinándose por ""La cacería", una película danesa que es terrible, no recomiendo a nadie verla".

"A mí me gusta mucho que se incluya Gremlins" en esta lista, al igual que "El extraño mundo de Jack, que tiene que ver con descubrir qué es el espíritu navideño". En tanto, "El grinch califica completamente".

Pero buscar una película que sea navideña por excelencia es un ejercicio que nos remonta más al pasado. "La película definitiva de Navidad es 'Qué bello es vivir'", sentenció el experto sobre el clásico de Frank Capra de 1946.

Y a la hora de elegir películas chilenas que reflejen el estado actual del país, Briones apunta: "Yo siempre recomiendo Chicago Boys, que es clave", aunque sostiene que "no le hagamos el quite a la ficción. (Andrés) Wood viene planteando cómo funciona el país hace rato. El diálogo de Tamara Acosta en Machuca puede definir el país".

Otra pista que dio el experto tuvo que ver con regalos de última hora para alguien que ama el cine. "Hay muchos packs baratos de selecciones de películas", recomendó Briones. "Hoy día lo mejor es sacar fotos e ir a la segura", finalizó.