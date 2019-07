Cristián Arcos y el retiro de Beausejour: 'El tiempo lo va a instalar entre los mejores laterales'

Como un jugador de "un perfil distinto, más escuchado" definió Cristián Arcos a Jean Beausejour, defensa de la selección chilena que anunció su retiro definitivo de La Roja. El tenor escritor le dedicó su columna de los lunes en Ciudadano ADN.

Arcos contó diversos detalles de la biografía del jugador de ascendencia haitiana y mapuche, desde su infancia en Estación Central, donde "en el 90, cuando tenía 6 años, no era normal" ver a alguien de raza negra, pero en su colegio "él tenía tan pendiente el tema de su origen, que pedía a los profesores que lo trataran con sus dos apellidos: Beausejour Coliqueo".

Una anécdota que grafica el origen de quien más tarde se volverá un activo opinante, no sólo fuera de la cancha sino que dentro de ella. Arcos recordó cómo Beausejour, en un partido en Temuco posterior al asesinato de Camilo Catrillanca, entró "con la camiseta que decía Coliqueo". Y cuando Chile gana la Copa América, se detiene a recordar a quienes fueron detenidos en el Estadio Nacional, sede de la final.

Sin embargo, cuenta Arcos, "él nunca se instala como vocero. Él da su opinión, asume una causa". Beausejour, recordó, llevó a la concentración del Mundial 2014 dos libros: uno sobre el kirchnerismo de Jorge Lanata, y "Todo por ser indios" de Pedro Cayuqueo. Para la Copa América, en tanto, "era habitual verlo con un majo de libros", detalle que revela a "un jugador diferente".

Se trata del único jugador chileno que alcanzó la proeza de anotar goles en dos mundiales diferentes, según consignó el tenor escritor: a Honduras en Sudáfrica 2010, y a Australia en Brasil 2014.

"Siempre ha sido hincha de la U", relató Arcos sobre el que fue "el primer equipo donde se va a probar, pero no lo dejan. En la UC lo recibe Jorge Pellicer" a quien le habría llamado la atención "su biotipo físico, no tan alto (mide 1.78) pero más robusto y rápido" que el promedio de los jugadores nacionales. "El tiempo lo va a instalar entre los mejores laterales izquierdos de la historia de Chile", prometió Arcos, quien también aseguró que "su historia en el fútbol no va a terminar el día que se retire, por sus ambiciones y su curiosidad intelectual".

Arcos también repasó a la estrella de la selección femenina estadounidense, Megan Rapinoe, una figura disconforme con la política internacional de Donald Trump, que no cantaba el himno y "dijo que no pensaba ir a la Casa Blanca, Trump le respondió 'haga su trabajo primero' y lo hizo, salió campeona y mejor jugadora del torneo". Según el tenor, "cuando entra el fútbol en Estados Unidos, en los demás países el femenino no estaba tan desarrollado como el masculino, por eso ambos entraron con el 'desde', en los colegios".

La columna del tenor escritor cerró con la revisión del trailer de la película "Lev Yashin, el arquero de los sueños", dedicada al ruso considerado el mejor portero de todos los tiempos. "Llega al fútbol de forma casual: él era arquero de hockey y faltaba un arquero en el Dínamo de Moscú. Ahí se come cuatro goles y pasa un año sin jugar. Vuelve y Gana la Eurocopa", repasó Arcos, quien también recordó que "el Mundial 62 es considerado su gran fracaso, con dos incidentes: el único gol olímpico en la historia de los mundiales cuando la URSS empata 4-4 con Colombia, en Arica, y cuando la URSS es eliminada por Chile, con el famoso gol de Leonel Sánchez que originó la famosa frase 'justicia divina'".

Yashin, fallecido a los 60 años de cáncer al estómago, y figura del Dínamo de Moscú, jugó 326 partidos, "y en 290 no le hicieron ningún gol". La película se estrena entre septiembre y octubre en Europa, y según Arcos "el colorido de los años 60 está hecha con una especie de atmósfera que se ve muy bonita, la recreación, la pelota naranja. Y el actor es extremadamente parecido".