Cristián Arcos repasó la leyenda futbolística de Francisco 'Chamaco' Valdés

Ante la reciente hazaña de Esteban Paredes, que igualó el récord de Francisco "Chamaco" Valdés al anotar 215 goles como máximo goleador de la historia del fútbol chileno, el periodista Cristián Arcos le dedicó su columna de los lunes en Ciudadano ADN a la leyenda de "Chamaco", emblemático mediocampista de Colo Colo.

Valdés, que murió en agosto de 2009 a los 66 años, formó parte de varios planteles además del colocolino: también vistió las camisetas de Unión Española, Santiago Wanderers y Deportes Arica, entre otros equipos, según recordó el periodista.

Arcos también recordó que "Chamaco" "le pegaba muy bien con las dos piernas, lo que es muy raro entre los futbolistas", y que "nunca fue goleador de un torneo: lo que tenía era una regularidad de gol".

"Sus compañeros sólo lo llenan de halagos. Me dicen que es el que mejor le jugaba a la pelota en Chile", aseguró el tenor escritor sobre Valdés, quien se mantuvo activo hasta 1983, retirándose con nada menos que 40 años de edad. Su cúspide futbolística, de hecho, fue a los 30 años en el mítico Colo Colo 1973, un rango etáreo bastante superior al del promedio de los jugadores.

Valdés fue también el capitán de la selección de Alemania 1974, luego de disputarle esa posición a Carlos Reinoso, su némesis al interior del grupo. Arcos contó que fue Elías Figueroa quien zanjó la disputa por el liderazgo, al declarar que para él el capitán debía ser "Chamaco" "porque lleva tiempo y es una figura del fútbol chileno". Una rivalidad que se mantuvo hasta su muerte, único momento en el que Reinoso tuvo palabras de reconocimiento para el talento de Valdés, según recordó el tenor escritor.

El periodista también relató cómo esa selección llegó a entrenar en el Estadio Nacional en un convulsionado 1973, "con los detenidos ahí". "Se entera Chamaco que hay dos ex jugadores detenidos: Hugo Lepe y Mario Moreno. Y aunque no era partidario de la UP, como capitán intercede para que salgan. Lo hizo en el más absoluto sigilo", narró el periodista. También amenazó con no jugar el Mundial si Hernán "Chamullo" Ampuero, paramédico de la Selección y militante socialista, era impedido de viajar a Alemania por razones políticas. "Le dijo a Francisco Fluxá, presidente de la ANFP, 'si Chamullo no va, yo no voy'".

Arcos alcanzó a entrevistar en vida a Valdés, quien le declaró que "yo disfrutaba el fútbol dando pases", según relató. Y a la hora de compararlo con Esteban Paredes, indicó que se trata de "un delantero letal, con capacidad de definición increíble", agregando que "las grandes figuras de antaño requieren el conocimiento y el respeto de las nuevas generaciones. En 10 o 20 años más tendrán que saber quién era Esteban Paredes".

Arcos finalizó su columna revisando su artículo sobre el pasado como futbolista amateur de Mauricio Hernández Norambuena, además de su pasión por el vóleibol y su vínculo con Arturo Norambuena, su primo y exseleccionado nacional.