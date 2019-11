Creadores de Fast check filtran fake news en tiempos de crisis: 'Quisimos aportar entre tanto caos'

En estos días de sobrecarga informativa a través de Internet, Fabián Padilla y Sebastián Montecinos decidieron crear Fast Check, una cuenta de instagram dedicada a verificar esa información y a descartar noticias falsas.

Ambos conversaron con Ciudadano ADN, donde confesaron estar recibiendo alrededor de 100 mensajes diarios, entre audios, videos y fotos. "Nunca habíamos visto tanta información en tan pocos días", contó Fabián Padilla, que junto a su socio creó el sitio web el 22 de octubre. "La idea, ante tanto caos y fake news, era tratar de aportar. Dijimos 'por qué no hacemos un instagram que diga qué es real'", contaron.

La idea tuvo mucho respaldo en redes sociales, obteniendo más de 56.000 seguidores en 24 días, de los cuales el 90% tiene entre 18 y 34 años, y con 2 millones de impresiones. "Es bien impactante, creo que responde a una realidad, que los medios están cada vez más puestos en duda", contó Sebastián Montecinos.

El equipo de Fast Check lo conforman en total 8 personas, únicamente vinculadas a través de internet. Montecinos aseguró que "no publicamos si no hay 100% de certeza. No es como hace el periodismo, de diferentes versiones de una realidad. Hay cosas que no se pueden chequear". Padilla lo siguió: "cuando no tenemos facultades, somos transparentes y lo decimos, no llegamos y lanzamos".

Uno de estos ejemplos de datos "inchequeables" son los afiches que invitan a marchas que aparentan ser llamados a la destrucción. "Nadie convoca, no hay ninguna fuente que clarifique", puntualizó Montecinos, mientras Padilla habló de los actos de destrucción acusados de montaje, donde "podemos ir a dar una vuelta, pero cómo llegamos a eso de verdad". Lo mismo para los videos de notas de prensa, como el supuesto incendio a una sucursal bancaria, que fueron denunciados por usuarios de redes sociales como falsos, o "el burdo audio de Catalina Parot, o la vecina de la vecina de la amiga que le dijeron que se venía un Golpe de Estado".

"Tenemos la convicción de que el periodismo del futuro es colaborativo", dijo Montecinos. El proyecto de Fast Check "lo hacemos gratis porque nos gusta, venimos de nuestras pegas a hacerlo, pero esperamos en el futuro hacerlo con cierto método". Por ahora, "somos un medio con 56.000 personas, todos son chequeadores".

Y en un momento donde las fake news invaden las redes sociales, Montecinos aclara que éstas "tienen un único objetivo, desinformar". Para combatirlas, recomienda "antes de compartir, fíjate si el contenido es sospechoso, si no puedes corroborar abstente".

Por último, llamó a que los encargados de la nueva Constitución "ojalá se preocupen mucho de internet, porque los datos son la moneda de cambio más importante de este siglo. Cada like que tú das, cada video que reproduces, es un dato. Facebook te conoce más que tú a ti mismo".