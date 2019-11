Creador de Bojack Horseman confirmó que la serie fue cancelada por Netflix

Bojack Horseman estrenó la primera parte de su sexta temporada la semana recién pasada en Netflix, un ciclo que tiene un pronto final, ya que la segunda y última parte será estrenada el 31 de enero del próximo año.

En una entrevista con el medio Vulture, el creador de Bojack Horseman Raphael Bob-Waksberg, indicó que Netflix decidió terminar con la serie y concluir la producción con la segunda parte de la sexta temporada.

"Le dije a Netflix que agradecería si pudieran avisarme para darle un final adecuado a la serie y no crear cliffhangers que nunca valdrían la pena", indicó mostrándose agradecido por la advertencia de la plataforma de streaming.

Así, Bojack Horseman se suma a lo que pasó con One Day At a Time y The OA. "No quiero descartar nada, pero diré que estoy muy contento de dónde dejamos a todos los personajes al final de la serie", cerró el director.