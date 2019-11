Coté Quintanilla se salió del libreto en pleno despacho para 'Mucho Gusto'

María José Quintanilla llegó hasta la Vega Central para entrevistar a las personas que transitaban por el lugar para saber su opinión sobre el estallido social.

Tras dejar que una mujer identificada como Jacqueline Sepúlveda expusiera su malestar ante las cámaras de Mucho Gusto, recibiendo gritos y críticas por parte de personas que estaban en el lugar, Coté se salió del libreto y alzó la voz.

"Yo me quiero tomar un pequeño break en esto. Yo sé que no estaba en el estudio, pero le quiero pedir a la gente que nos ve en la calle, primero, es muy difícil estar en esta posición. Porque cada uno de nosotros tiene un pensamiento que quizás es político, quizás es personal, distinto, y no por eso a nosotros nos deben fallar. Nosotros también somos parte de esta sociedad", partió diciendo.

Posteriomente, agregó: "No lo digo por mí, lo digo por la gente que está detrás de esta cámara, que no lo ha pasado muy bien. Lo digo por el equipo de Simón, de la Karla, de la Caro, el equipo de Meganoticias, el equipo de periodistas de Chile que, en realidad, ha sido muy complejo para ellos y para su familia".

"Yo no soy periodista, yo soy cantante, trabajo en un matinal, y de verdad no sé si para mí es tan difícil porque la calle me representa desde que nací. Y sé que la gente está enojada. Lo único que queremos es que usted comparta su opinión de manera respetuosa como lo hizo esta mujer. Lo que está pasando acá es parte de la manifestación", sostuvo.

Tras su intervención, la cantante le pidió al camarógrafo que girara la cámara hacia un grupo de personas que se encontraban lejos de ellos. "Le podemos preguntar a la gente si quiere hablar, pero no quiere hablar y la manera de comunicarse es un poco agresiva", dijo.

Luego, le dijo a su entrevistada: "¿Señora quiere hablar con nosotros, con respeto? La verdad yo quiero hablar, pero con respeto. Hay que empezar a empatizar, si nos ponemos a gritar cuándo nos vamos a escuchar. La verdad aquí hay mucha rabia".