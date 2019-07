Coté López se ríe de su pasado en el estreno de El Rey León: 'Por fin la pude ver'

Coté López mira su pasado con humor y así lo demostró a propósito del estreno de la nueva versión de El rey león.

La esposa del futbolista Luis Jiménez no tuvo problemas en aludir al incidente ocurrido en 2007, cuando la prensa de farándula la sorprendió saliendo del departamento de Mauricio Pinilla. Según la mitología creada alrededor del evento, se reunieron a ver el clásico animado de Disney.

"Era yo quien estuvo con ella esa noche, pero es a la señora López a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes a su marido y no a mí, porque en ese minuto yo era una persona soltera", dijo Pinilla entonces, en una conferencia de prensa, y cuando fue consultado sobre la naturaleza del encuentro contestó: "como dice el dicho popular, un caballero no tiene memoria".

Doce años después, María José López sigue casada con el Mago Jiménez y se ríe del pasado.

"No me sigan invitandoooo... Ya la vi. No quería decirlo (...) para que si me van webear , webeen con ganas digo yo, no?", escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde posa con un cartel publicitario de El Rey León.

De acuerdo con LUN, fue Jiménez quien le pidió que llevara a sus hijos al cine a mirar la película. "Se rio, pero no me dijo nada (...) Por fin la pude ver", dijo.