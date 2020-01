Coté López reveló el nombre de su propia línea deportiva y por qué la creó

Hace unos meses, María José López le comentó a sus seguidores de Instagram que estaba trabajando en su propia línea de ropa, la cual la tenía muy entusiasmada.

Ahora, este 1 de enero, la modelo reveló el nombre de su marca y además explicó por qué tomó la decisión de crearla.

A través de Instagram, Coté escribió: "BE ACTIVE!!!!! Así se llama mi línea de ropa deportiva urbanaaaaa!!!! Este es el proyecto en el que llevo trabajando muuuucho, ya les había adelantado algo!!!!! pero bueno… ahora ya no es solo un proyecto, ahora es un HECHO!!!!! Es para uds…, de verdad me inspiré en sus ideas Y en todas las mujeres que tenemos que atravesar diferentes situaciones en el día,en todas las edades también para que andemos cómodas pero además lindas!! sin perder el estilo y sin andar disfrazadas hajaja".

Posteriormente, agregó que "me preocupé de trabajar cada talla con mucha dedicación y así, gracias a sus mensajes, además llegué hasta la XXL porque todas somos Bellas pd : ¿ por qué el nombre ? Be significa estar o ser… y active significa activo… que para mi es esencial, estar en movimiento es el secreto para avanzar ! OS AMO Y ADORO. Pronto les contaré donde se venderá, si les cuento el final de la película no tiene graaaaacia pue jajajaj".