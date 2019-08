Coté López respondió a seguidoras que la criticaron por la apariencia de sus trillizas

Este jueves, Coté López abrió la caja de preguntas de Instagram Stories para que sus fanáticos le hicieran las consultas que quisieran.

Sin embargo, varias de sus seguidores le enviaron desubicados mensajes que hacían referencia a sus tres hijas, Rafaela, Rebeca e Isidora.

Una de ellas fue: "¿Por qué tus hijas pareciera que siempre andan mal vestidas y tú impecable?", ante lo que la modelo respondió con un video mostrando la ropa que ella le compraba a sus trillizas y las que ellas preferían usar.

Es más, Coté bromeó con el tema y compartió una serie de fotografías de sus hijas, en las que mostraban sus looks, asegurando que "han mejorado sus gustos enormemente".

Eso sí, el tema no quedó ahí, ya que luego otra usuaria le comentó a María José que las niñitas "siempre andan chasconas" y que eso se veía mal. A esto, la esposa del Mago Jiménez aseguró que ella solo pelea "las grandes batallas".

"Me da igual si no andan perfectas con un moño tirante o con la ropa combinada... me preocupo que estén limpias y que sean felices, tienen toda la vida para el resto", agregó.

Pese a que trató de cerrar el tema con la actitud positiva que la caracteriza, siguió recibiendo comentarios "mala onda" respecto a sus pequeñas.