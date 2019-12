Coté López compartió fotografías inéditas de su matrimonio por el civil

Esta semana, María José López y Luis "Mago" Jiménez cumplieron 13 años de casados, por lo que la modelo hizo una romántica publicación en Instagram.

Junto a varias imágenes inéditas de su ceremonia civil, Coté compartió un tierno mensaje para su esposo.

"Un día como hoy hace 13 años… No nos casamos… fue un día como mañana jajajajja, pero HOY día también quería decirte que teAMOOOOO y que no te diré lo maravilloso que eres solo el día de nuestro aniversario si no que el día antes también, ya bueno y todos los días de mi vida!!!…", comenzó escribiendo.

Posteriormente, agregó: "Éramos dos niños jugando a ser grandes, mi amor, y hoy somos dos grandes jugando a ser niños. Mi vida, contigo todo es mejor, mi amor… gracias por tanto!!!! y perdón por tanto!!!... Ah? No era así, ya… perdón por tan poco? Jajajaja la verdad aguantar q me molestes todo el día es...TANTO".

Finalmente, y fiel a su estilo, señaló: "PD: siii, me casé de negro, NOS… es q siempre he sido medía tocaita Jajajaja ¿quizás fue un luto a nuestra soltería, amor? Jajajaja la verdad no sé porque lo hicimos jajajaa, pero da igual, te amo Po. 6-12-2006 17añosy21años @luisjimenezok PD: no se preocupen en felicitarnos mañana... con hoy basta", concluyó.