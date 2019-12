Corredor es suspendido de por vida por manosear a reportera en plena carrera

Una suspensión de por vida se llevó un atleta que le dio una palmada en el trasero a la reportera Alex Bozarjian mientras se encontraba realizando un despacho en vivo para la WSAV-TV del Maratón de Savannah en Estados Unidos.

Los organizadores de la carrera identificaron al agresor de la periodista en menos de un día y lo vetaron para participar en pruebas deportivas.

La periodista, compartió una imagen en Twitter con el texto: "Al hombre que me tocó el culo en directo en televisión esta mañana… Me has violado y me has avergonzado. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar!".

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn