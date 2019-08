Corey Taylor aseguró que no verán nunca a Slipknot sin máscaras

Este viernes, Slipknot finalmente lanzó su sexto álbum de estudio, We Are Not Your Kind, el cual era muy esperado por sus fanáticos de todo el mundo.

Con el esperado lanzamiento volvió a surgir una de las películas más recurrentes de los seguidores de los intérpretes de "Unsainted": ¿Alguna vez podremos verlos sin sus características máscaras?

Sobre esto habló Corey Taylor en entrevista con Overdrive, donde aseguró tajantemente que eso es casi imposible, dado que "es parte de nuestro arte. También es parte del motivo por el que cambiamos las máscaras en cada disco".

Además, manifestó que "Kiss siempre ha usado el mismo maquillaje, nunca evolucionó. Nosotros hemos cambiado las máscaras y los trajes. Puedes identificar perfectamente cada disco por el uniforme. Creo que esas cosas mantienen el interés en Slipknot, mantiene la música vibrante y hace que los conciertos sean diferentes y no permite que nos estanquemos".

"No nos veo sin las máscaras. Si alguna vez no propusieran hacer Slipknot desenmascarados, creo que diría 'bueno…eh. No'", sentenció.