Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa llegarán a FIFA 20

Un anuncio que dejó a varios fans de los videojuegos y del fútbol latinoamericanos contentos (aunque con algunas dudas) fue la que dio EA Sports, puesto que informó que la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa estarán disponibles en FIFA 20, a través de una actualización que llegará en marzo de 2020.



Fue a través de un video compartido en sus plataformas oficiales que la compañía desarrolladora y distribuidora dio a conocer la noticia, indicando además ciertas características.



"Los jugadores podrán competir con clubes históricos de Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador y más en FIFA Ultimate Team, Modo Carrera, Partida Rápida, y el nuevo modo de torneo CONMEBOL Libertadores. Sigue los pasos de los mejores jugadores liderando equipos como River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians, Colo Colo y Universidad Católica, a través de la intensa competencia de los clubes de fútbol sudamericanos mientras juegan las Copa CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana y CONMEBOL Recopa", expresaron en un comunicado.



Sin embargo, la confusión surge porque Konami (desarrolladora de PES) posee los derechos de elencos como el Cacique, los millonarios y los Xeneizes, o bien los clubes brasileños no tienen los futbolistas oficiales, por lo que no hay claridad en torno a si estos conjuntos aparecerán en la famosa actualización.



De momento, solo hay usuarios que han apuntado a que sí estarán, aunque solo en algunos modos, mientras que los antecedentes (como el caso de Juventus) hacen pensar que finalmente no estarán disponibles.



Cabe decir que el parche llegará de forma gratuita y se podrá disfrutar en PS4, Xbox One y PC.